Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты

Назначение Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине и теракт на Крымском мосту изменили тактику и стратегию российских войск в СВО. Об этом заявляет польский генерал в отставке, экс-командующий спецназом "Гром" Роман Полько.

"Теперь россияне просто изменили стратегию — они больше не сражаются в сухопутном сражении, а разрушают инфраструктуру, желая спровоцировать энергетический кризис не только на Украине, но и во всей Европе. К сожалению, на данный момент они делают это с довольно хорошим эффектом, несмотря на то, что с этими беспилотниками борется украинская противовоздушная оборона", — передаёт слова Полько издание Do Rzeczy.

Генерал констатирует, что Россия стала активно применять беспилотники в СВО. В связи с этим Запад делает предположение, что у России закончились ракеты. Однако Полько считает, что это, скорее, указывает на то, что ВС РФ вооружаются, а боеприпасов у них предостаточно.