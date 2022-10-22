Страна НАТО активно поставляют для нужд ВСУ бронетранспортёры, в том числе и БТР М113 американского производства. Военкоры "Русской весны предоставляют" эпичные кадры уничтожения бронетехники противника.
На опубликованных кадрах запечатлена работа 3-го батальона специального подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики по бронетранспортёрам М113 в районе Водяного. Огнём ПТУР БТР ВСУ уничтожены, стрельба велась ночью с использованием тепловизора.
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