Бойцы 3-го батальона спецназа НМ ДНР уничтожили американские БТР М113 ВС Украины

Страна НАТО активно поставляют для нужд ВСУ бронетранспортёры, в том числе и БТР М113 американского производства. Военкоры "Русской весны предоставляют" эпичные кадры уничтожения бронетехники противника.

На опубликованных кадрах запечатлена работа 3-го батальона специального подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики по бронетранспортёрам М113 в районе Водяного. Огнём ПТУР БТР ВСУ уничтожены, стрельба велась ночью с использованием тепловизора.