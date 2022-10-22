Армия России начала полномасштабное наступление на Сватово-Кременном направлении

Российская армия начала полномасштабное наступление на Сватово-Кременном направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Идут интенсивные бои. ВСУ несут большие потери, работает ВКС РФ. Артиллерия ВС РФ "разбирает" позиции противника", — пишет ведущий "Первого".

Также сообщается, что в Днепропетровске с аэродрома в неизвестном направлении вылетели шесть самолётов.

Тем временем на брифинге Минобороны рассказали, что накануне на Николаево-Криворожском направлении ВСУ пытались прорвать оборону армии России. Все атаки отражены, противник отброшен. Уничтожено более 130 националистов, два танка, девять бронемашин и 13 автомобилей.