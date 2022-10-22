Глава Новой Каховки Леонтьев: ВСУ бьют по ГЭС всеми имеющимися видами ракет

Практически ежедневно по Каховской гидроэлектростанции прилетают ракеты ВС Украины. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщает, что противник применяет все имеющиеся в распоряжении виды ракет.

Речь идёт как о вооружении, которое осталось у Украины с советских времён, так и о ракетах, поставляемых Западом. ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС и из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и HARM, при этом количество ракет доходит до 120 единиц, отмечает чиновник.

Однако система ПВО ВС России научилась перехватывать подавляющую часть ракет противника, и гидроэлектростанция продолжает работать, приводит слова Леонтьева Газета.ru.