Практически ежедневно по Каховской гидроэлектростанции прилетают ракеты ВС Украины. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщает, что противник применяет все имеющиеся в распоряжении виды ракет.
Речь идёт как о вооружении, которое осталось у Украины с советских времён, так и о ракетах, поставляемых Западом. ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС и из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и HARM, при этом количество ракет доходит до 120 единиц, отмечает чиновник.
Однако система ПВО ВС России научилась перехватывать подавляющую часть ракет противника, и гидроэлектростанция продолжает работать, приводит слова Леонтьева Газета.ru.
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