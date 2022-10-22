Сегодня ВС РФ нанесли серию массированных ударов по объектом стратегической важности в разных регионах Украины. Армия России поразила четыре объекта в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил в своём Telegram-канале об уничтожении энергетического объекта. Часть города обесточена. Власти призвали горожан запастись водой. Известно, что удар был нанесён тремя крылатыми ракетами большой дальности Х-101.
Напоминаем, утром 22 октября Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру врача в Киеве, ️Одесской области, ️Хмельницком, Днепропетровске, Ровно, ️Волынской области, Ковеле, Львове, ️Николаеве, ️Кировоградской области, Черниговской области.
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