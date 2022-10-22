Петреус: армия США может принять участие в конфликте на Украине

На фоне сообщений о переброске в Европу элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США "Кричащие орлы", которая якобы готовится перейти границу с Украиной и вступить в прямое столкновение с российской армией, появилось заявление экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса.

По его словам, американская армия может принять участие в конфликте на Украине, но отдельно от НАТО.

"США и другие страны могут отреагировать на действия России тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО", — высказал свою точку зрения отставной офицер.

Напомним, ранее бывший американский разведчик уже заявлял, что альянс вступит в военные действия, если РФ применит на Украине ядерное оружие.