Пленные боевики теробороны ВСУ заявили, что все хотят "тишины и стабильности"

Военнослужащие украинской территориальной обороны заявили, что командование ВСУ насильно отправило их на фронт против российской армии.

Они утверждают, что не хотели вступать в ряды боевиков, однако местные военкоматы угрожали им расправой.

"Всем уже хочется тишины, спокойствия, стабильности", — заявил один из пленных в разговоре с военкорами Telegram-канала "Фронсториз".

Украинцы отметили, что боевая подготовка длилась менее недели, после чего их отправили на передовую.