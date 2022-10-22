Военнослужащие украинской территориальной обороны заявили, что командование ВСУ насильно отправило их на фронт против российской армии.
Они утверждают, что не хотели вступать в ряды боевиков, однако местные военкоматы угрожали им расправой.
"Всем уже хочется тишины, спокойствия, стабильности", — заявил один из пленных в разговоре с военкорами Telegram-канала "Фронсториз".
Украинцы отметили, что боевая подготовка длилась менее недели, после чего их отправили на передовую.
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