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Клупов заявил о мощном контрнаступлении ВС РФ на Украине в ближайшее время

Силовые структуры

В скором времени российские войска начнут масштабное контрнаступление в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил военный разведчик Рустем Клупов. По его мнению, ВС РФ используют опыт советских солдат, которые защищали Москву от фашистов.

На данный момент боевики украинской армии пытаются проломить оборону под Херсоном и на Харьковском направлении. Однако ВС РФ отражают все атаки противника, отметил Клупов.

Он убеждён, что тишина, которая сейчас зафиксирована на фронте, предвещает мощные изменения.

"Со всей ответственностью можно сказать, что затишье перед большой бурей", — заявил разведчик в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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