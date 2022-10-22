Мэр Николаева призвал гражданское население эвакуироваться из города

Городские власти Николаева призвали мирное население покинуть город и не возвращаться вплоть до завершения активных боевых действий.

В заявлении "гауляйтера" Александра Сенкевича сказано о разрушениях инфраструктуры, отсутствие которой якобы будет гражданам мешать жить нормальной жизнью.

"Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве", — подчеркнул мэр Николаева.

Напомним, всё это происходит на фоне эвакуации мирного населения из Херсона.