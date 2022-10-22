Городские власти Николаева призвали мирное население покинуть город и не возвращаться вплоть до завершения активных боевых действий.
В заявлении "гауляйтера" Александра Сенкевича сказано о разрушениях инфраструктуры, отсутствие которой якобы будет гражданам мешать жить нормальной жизнью.
"Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве", — подчеркнул мэр Николаева.
Напомним, всё это происходит на фоне эвакуации мирного населения из Херсона.
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