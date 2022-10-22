Безсонов: танк ВСУ наехал на автомобиль с украинскими военными

Сегодня на трассе Курахово-Красногоровка танк вооружённых сил Украины (ВСУ) наехал на легковой автомобиль в котором ехали украинские военные. Такая информация поступила от местного жителя, её подтвердили разведчики армии Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Офицер пишет, что в результате военного ДТП один из бойцов, находившихся в автомобиле, погиб, другой получил ранения, у него зашито лицо и сломана нога. Солдат находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Танк сразу после ДТП, не остановившись, скрылся с места происшествия.