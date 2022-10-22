Сегодня на трассе Курахово-Красногоровка танк вооружённых сил Украины (ВСУ) наехал на легковой автомобиль в котором ехали украинские военные. Такая информация поступила от местного жителя, её подтвердили разведчики армии Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Офицер пишет, что в результате военного ДТП один из бойцов, находившихся в автомобиле, погиб, другой получил ранения, у него зашито лицо и сломана нога. Солдат находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Танк сразу после ДТП, не остановившись, скрылся с места происшествия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.