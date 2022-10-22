Российская сторона продолжает уничтожать объекты энергетики Украины, из-за чего жителей призывают запасаться водой и заряжать устройства.
Киев предполагает, что РФ хочет разорвать энергокольца, окружившие атомные электростанции, пишет "Военное обозрение".
Недавно сообщалось, что в результате ракетного удара России уничтожена подстанция в Луцке. Она не подлежит восстановлению.
ВС РФ регулярно наносят повреждения ТЭС. Всё это может привести к срыву поставок вооружений из Запада и помешать своевременной переброске войск.
В ответ Украина пытается обстреливать гражданские объекты РФ.
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.