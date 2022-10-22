Киев считает, что ВС РФ хотят разорвать энергетические кольца вокруг АЭС Украины

Российская сторона продолжает уничтожать объекты энергетики Украины, из-за чего жителей призывают запасаться водой и заряжать устройства.

Киев предполагает, что РФ хочет разорвать энергокольца, окружившие атомные электростанции, пишет "Военное обозрение".

Недавно сообщалось, что в результате ракетного удара России уничтожена подстанция в Луцке. Она не подлежит восстановлению.

ВС РФ регулярно наносят повреждения ТЭС. Всё это может привести к срыву поставок вооружений из Запада и помешать своевременной переброске войск.

В ответ Украина пытается обстреливать гражданские объекты РФ.