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Омбудсмен ЛНР Сорока: ВСУ добивают раненых пленных для экономии медикаментов

Силовые структуры

Украинские боевики часто не желают тратить силы и средства, чтобы оказать помощь раненым пленным на поле боя, рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока.

Омбудсмен уточнила, что информацию она получила от двух бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, которых удалось накануне освободить из плена.

"Один из них рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают", — приводит слова Сороки агентство РИА Новости.

Именно поэтому, отметила советник, киевский режим по праву можно назвать террористическим не только в отношении жителей Донбасса, но и "в отношении в целом людей".

Ранее военнопленный украинский морпех рассказал, что боевики наносили на технику букву "Z" перед атакой.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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