Ефрейтор ВДВ Фомин сбил украинский штурмовик Су-25 одним выстрелом из "Иглы"

Во время боёв в Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25, рассказал представитель воздушно-десантных войск в зоне проведения СВО на Николаево-Криворожском направлении.

Как следует из опубликованного сообщения, 18 октября под населённым пунктом Суханово ефрейтор ВДВ Фомин, вооружённый переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла", смог уничтожить самолёт СУ-25 ВВС Украины. Штурмовик пытался нанести удар по позициям 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отдельно отмечается, что десантнику для успешного поражения цели понадобилась всего одна ракета.

"Самолёт загорелся и упал в лесополосе", — дополнил представитель командования группировки.

Накануне Генштаб ВСУ признал, что союзники ведут успешные наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях.