Во время боёв в Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25, рассказал представитель воздушно-десантных войск в зоне проведения СВО на Николаево-Криворожском направлении.
Как следует из опубликованного сообщения, 18 октября под населённым пунктом Суханово ефрейтор ВДВ Фомин, вооружённый переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла", смог уничтожить самолёт СУ-25 ВВС Украины. Штурмовик пытался нанести удар по позициям 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Отдельно отмечается, что десантнику для успешного поражения цели понадобилась всего одна ракета.
"Самолёт загорелся и упал в лесополосе", — дополнил представитель командования группировки.
Накануне Генштаб ВСУ признал, что союзники ведут успешные наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
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