Продолжается проведение спецоперации на Украине. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке предоставил свою версию происходящего на полях сражений.
Отмечается, что ВС РФ продолжают наступательную операцию в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, проведя ряд атак. Нанесены массированные удары по украинской инфраструктуре, выводящие из строя объекты энергетики. В сводке также упомянута продолжающаяся эвакуация мирного населения в Херсонской области.
Вооружённые силы Украины совершили попытку контрнаступления в направлении Кременной и Сватово 22 октября, пишут американские аналитики.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.