ISW: ВС РФ наступают в Харьковской, Луганской и Донецкой областях

Продолжается проведение спецоперации на Украине. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке предоставил свою версию происходящего на полях сражений.

Отмечается, что ВС РФ продолжают наступательную операцию в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, проведя ряд атак. Нанесены массированные удары по украинской инфраструктуре, выводящие из строя объекты энергетики. В сводке также упомянута продолжающаяся эвакуация мирного населения в Херсонской области.

Вооружённые силы Украины совершили попытку контрнаступления в направлении Кременной и Сватово 22 октября, пишут американские аналитики.