Военкор Александр Коц: Киев загоняет россиян в ловушку украинской пропаганды

Россияне уже привыкли к новостям о ракетных ударах по важным объектам на Украине. Это может быть пропагандистской ловушкой, предупредил военкор Александр Коц.

Массированные удары по украинской критической инфраструктуре широко освещаются киевскими СМИ, отметил репортёр.

"Во всей этой безусловно духоподъёмной картине есть небольшая информационная ловушка", — предостерегает он.

Глядя на эту шумиху, у россиян может создаться иллюзия, что специальная военная операция практически закончена и боевые действия "пора сворачивать".

"С каких это пор мы начали доверять украинской пропаганде?" — задаётся вопросом военкор.

Он предположил, что киевский режим специально сгущает краски, чтобы "минимизировать количество будущих ударов", а потому атаки надо продолжать "системно и периодично", чтобы украинские власти поняли бесполезность ремонта повреждённых объектов.

Ранее стало известно, что Генштаб ВСУ готовится к захвату Запорожской АЭС с помощью отряда иностранных наёмников.