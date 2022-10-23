Генштаб ВСУ: русская армия наступает и ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта

Армия России ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта, и продолжает наступать на Артёмовском и Авдеевском направлении.

Это было главным в очередной "свежей" утренней сводке Генштаба Украины 23 октября.

Наступательные действия велись в населённых пунктах Артёмовск, Бахмутское, Иванград, Соледар, Белогоровка.

ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии соприкосновения и ведут воздушную разведку, сообщает украинское командование.

Крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей, сообщает ГШ ВСУ.

Русская армия нанесла 32 ракетных и 25 авиационных ударов, а также совершила 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили неонацисты.