Армия России ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта, и продолжает наступать на Артёмовском и Авдеевском направлении.
Это было главным в очередной "свежей" утренней сводке Генштаба Украины 23 октября.
Наступательные действия велись в населённых пунктах Артёмовск, Бахмутское, Иванград, Соледар, Белогоровка.
ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии соприкосновения и ведут воздушную разведку, сообщает украинское командование.
Крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей, сообщает ГШ ВСУ.
Русская армия нанесла 32 ракетных и 25 авиационных ударов, а также совершила 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили неонацисты.
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