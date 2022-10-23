РВ: группировка "О" выжигает укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана

Бойцы группировки "Отважные" Вооружённых сил РФ выжигают места скопления украинских боевиков.

На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ методично отрабатывают по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники Вооружённых сил Украины. Российские бойцы не оставляют противнику шансов переходить к контрнаступлению, выбивая его с занятых позиций.

С помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" бойцы группировки "Отважные" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Красного Лимана.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работы российского спецназа.