Бойцы группировки "Отважные" Вооружённых сил РФ выжигают места скопления украинских боевиков.
На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ методично отрабатывают по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники Вооружённых сил Украины. Российские бойцы не оставляют противнику шансов переходить к контрнаступлению, выбивая его с занятых позиций.
С помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" бойцы группировки "Отважные" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Красного Лимана.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работы российского спецназа.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.