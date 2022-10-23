Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который отправился в зону боевых действий на Украине, обратился к друзьям и соратникам с призовом о помощи.
Стрелков объяснил, что военные нуждаются в поставках помощи "от лекарств и обмундирования до беспилотников и прочих средств". Он отметил, что данные вещи способны приблизить победу ВС РФ.
Военный эксперт рассказал также, что семьи погибших нуждаются в медикаментах, одежде, продуктах питания, средствах гигиены.
Он разместил реквизиты для перечисления финансовой помощи.
"Поступившие средства будут потрачены на покупку вещей, которые помогут сохранить жизни наших бойцов, в том числе тех, кто сейчас находится рядом со мной", — написал Стрелков в своём микроблоге.
Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что Игорь Стрелков отправился на СВО в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замкомбата.
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