Отправившийся на СВО Стрелков с фронта взывает о помощи: Сохранить жизни бойцов

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который отправился в зону боевых действий на Украине, обратился к друзьям и соратникам с призовом о помощи.

Стрелков объяснил, что военные нуждаются в поставках помощи "от лекарств и обмундирования до беспилотников и прочих средств". Он отметил, что данные вещи способны приблизить победу ВС РФ.

Военный эксперт рассказал также, что семьи погибших нуждаются в медикаментах, одежде, продуктах питания, средствах гигиены.

Он разместил реквизиты для перечисления финансовой помощи.

"Поступившие средства будут потрачены на покупку вещей, которые помогут сохранить жизни наших бойцов, в том числе тех, кто сейчас находится рядом со мной", — написал Стрелков в своём микроблоге.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что Игорь Стрелков отправился на СВО в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замкомбата.