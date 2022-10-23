Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать объекты стратегической важности Украины.
Репортёр ВГТРК Андрей Руденко доложил, что ракетными ударами союзных сил поражена подстанция "Хмельницкая", которая обеспечивает подачу питания на железнодорожные пути в западных районах Украины.
Также сообщается о повреждении инфраструктуры путей на Донбасском и Херсонском направлениях. В результате нанесения ударов на данный момент противник испытывает трудности с логистикой и поставкой вооружений к линии фронта.
Ранее Руденко сообщал об уничтожении позиций ВСУ под Авдеевкой артиллеристами 100-й бригады НМ ДНР.
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