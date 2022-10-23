ВС РФ вывели из строя подстанцию "Хмельницкая" ракетными ударами

Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать объекты стратегической важности Украины.

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко доложил, что ракетными ударами союзных сил поражена подстанция "Хмельницкая", которая обеспечивает подачу питания на железнодорожные пути в западных районах Украины.

Также сообщается о повреждении инфраструктуры путей на Донбасском и Херсонском направлениях. В результате нанесения ударов на данный момент противник испытывает трудности с логистикой и поставкой вооружений к линии фронта.

Ранее Руденко сообщал об уничтожении позиций ВСУ под Авдеевкой артиллеристами 100-й бригады НМ ДНР.