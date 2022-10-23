НМ ДНР сообщила, что за минувшие сутки ВСУ понесли крупные потери

Официальный представитель НМ ДНР проинформировал об обстановке в зоне боевых действий на 23 октября.

ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки украинская сторона выпустила 276 боеприпасов из РСЗО "Град" с помощью ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, а также танками и миномётами калибром 120 мм.

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили гаубицу 2С3 "Акация", два танка Т-72Б, девять единиц бронетехники, включая британскую бронемашину Husky TSV, сбили два беспилотника ВСУ. Противник потерял 40 человек личного состава.

На данный момент ведутся работы по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток".