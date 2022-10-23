Националисты перед сдачей в плен на заводе "Азовсталь" спрятали компьютер.
Спецслужбы сейчас тщательно изучают его содержание
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, кроме военных данных в компьютере находится архив различных видеороликов.
Он отметил, что это довольно профессиональные небольшие фильмы, которые рассказывают о жизни нескольких украинских молодых неонацистов.
"Ролики, без сомнения, предназначены для демонстрации: титры, заставки, спецэффекты, сведение звука. Содержание: война, ранения, секс, наркотики и снова война", — пишет в Telegram-канале Сладков.
Подробности журналист пообещал рассказать на канале "Россия-1" в "Вестях недели" у Дмитрия Киселева, 23 октября вечером.
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