Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области возвели две линии обороны

В Курской области возвели две усиленные линии обороны, о чём проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.

Совместная работа Министерства обороны и пограничного управления завершена. Известно, что планируется возведение третьей линии до 5 ноября.

"Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", — сказал Старовойт.

Напоминаем, что ранее в Белгородской области возвели "зубы дракона" — противотанковые пирамиды на границе с Украиной.

Губернатор отметил готовность помогать Курской области соседнему региону, принимая беженцев. На данный момент уже работают 19 пунктов временного размещения.