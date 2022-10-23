В Курской области возвели две усиленные линии обороны, о чём проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.
Совместная работа Министерства обороны и пограничного управления завершена. Известно, что планируется возведение третьей линии до 5 ноября.
"Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", — сказал Старовойт.
Напоминаем, что ранее в Белгородской области возвели "зубы дракона" — противотанковые пирамиды на границе с Украиной.
Губернатор отметил готовность помогать Курской области соседнему региону, принимая беженцев. На данный момент уже работают 19 пунктов временного размещения.
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