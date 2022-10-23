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WarGonzo: военкор Семён Пегов ранен под Донецком

Силовые структуры

Военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов ранен под Донцком. Информация об этом появилась в его Telegram-канале в воскресенье вечером.

Позже стало известно, что репортёр подорвался на противопехотной мине "Лепесток". У него открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.

Он госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка, угрозы его жизни нет. Также сообщается, что сейчас идёт операция.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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