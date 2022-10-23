Военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов ранен под Донцком. Информация об этом появилась в его Telegram-канале в воскресенье вечером.
Позже стало известно, что репортёр подорвался на противопехотной мине "Лепесток". У него открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.
Он госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка, угрозы его жизни нет. Также сообщается, что сейчас идёт операция.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.