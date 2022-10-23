Кива заявил, что в освобождённых регионах Донбасса действует до десяти ДРГ

По мнению бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, взрыв в Херсоне совершили агенты, которые завербованы контрразведкой Украины.

Он подчеркнул, что подобные террористические акты хорошо оплачиваются киевским руководством.

"На освобождённых территориях находится до десяти подобных групп, цель которых дестабилизация ситуации и сеяние паники среди населения", — заявил политик в своём Telegram-канале.

Власти Херсонской области призвали мирных жителей покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.