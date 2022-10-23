По мнению бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, взрыв в Херсоне совершили агенты, которые завербованы контрразведкой Украины.
Он подчеркнул, что подобные террористические акты хорошо оплачиваются киевским руководством.
"На освобождённых территориях находится до десяти подобных групп, цель которых дестабилизация ситуации и сеяние паники среди населения", — заявил политик в своём Telegram-канале.
Власти Херсонской области призвали мирных жителей покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.