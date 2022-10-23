Командир "БАРС-13" Фомченков сообщил, что ВСУ сконцентрировали силы у Кременной

Вооружённые силы Украины сконцентрировали силы вблизи линии обороны у Кременной для нанесения удара по позициям ВС РФ.

Издание "Русская весна" со ссылкой на информацию комбата "Русского легиона" ("БАРС-13") Сергея Фомченкова (позывной Фомич) сообщает, что ситуация остаётся напряжённой.

"Для предотвращения наступления противника в направлении Червонопоповка — Песчаная — Житловка по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ работает наша артиллерия", — отметил он.

Командир сообщил, что ВСУ сосредоточили несколько батальонных тактических групп (БТГ), большое количество боевых машин и до 5000 солдатов.