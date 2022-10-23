Вооружённые силы Украины сконцентрировали силы вблизи линии обороны у Кременной для нанесения удара по позициям ВС РФ.
Издание "Русская весна" со ссылкой на информацию комбата "Русского легиона" ("БАРС-13") Сергея Фомченкова (позывной Фомич) сообщает, что ситуация остаётся напряжённой.
"Для предотвращения наступления противника в направлении Червонопоповка — Песчаная — Житловка по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ работает наша артиллерия", — отметил он.
Командир сообщил, что ВСУ сосредоточили несколько батальонных тактических групп (БТГ), большое количество боевых машин и до 5000 солдатов.
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