Замглавы областной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов убеждён, что в самое ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены ещё три украинских региона.
Об этом сообщает РИА Новости.
"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — цитирует издание видеообращение Стремоусова.
Оно было размещено в его Telegram-канале.
Он отметил, что освободить русскую землю от неофашизма — это "священный долг русских людей".
А тем временем, следователи СК РФ расследуют факт очередного подрыва в Херсоне.
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