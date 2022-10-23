Стремоусов: Николаев, Одесса и Днепропетровск скоро будут освобождены

Замглавы областной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов убеждён, что в самое ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены ещё три украинских региона.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — цитирует издание видеообращение Стремоусова.

Оно было размещено в его Telegram-канале.

Он отметил, что освободить русскую землю от неофашизма — это "священный долг русских людей".

А тем временем, следователи СК РФ расследуют факт очередного подрыва в Херсоне.