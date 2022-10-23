Разведчики Вооружённых сил России уничтожили группу националистов киевского режима под Марьинкой.
Тех, кто выжил, взяли в плен, после чего допросили.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", а также предоставляют видео с допросом пленных боевиков ВСУ.
Издание отметило, что в этом районе под Донецком бандеровцы создали укрепрайон, который штурмует российская армия, выбивая оттуда неонацистов киевской власти.
Ранее сообщалось, что эксперты OSINT назвали реальные безвозвратные потери ВСУ — более 400 тысяч человек.
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