Русские разведчики допрашивают выживших из уничтоженной группы ВСУ под Марьинкой

Разведчики Вооружённых сил России уничтожили группу националистов киевского режима под Марьинкой.

Тех, кто выжил, взяли в плен, после чего допросили.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", а также предоставляют видео с допросом пленных боевиков ВСУ.

Издание отметило, что в этом районе под Донецком бандеровцы создали укрепрайон, который штурмует российская армия, выбивая оттуда неонацистов киевской власти.

Ранее сообщалось, что эксперты OSINT назвали реальные безвозвратные потери ВСУ — более 400 тысяч человек.