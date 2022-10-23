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Русские разведчики допрашивают выживших из уничтоженной группы ВСУ под Марьинкой

Силовые структуры

Разведчики Вооружённых сил России уничтожили группу националистов киевского режима под Марьинкой.

Тех, кто выжил, взяли в плен, после чего допросили.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", а также предоставляют видео с допросом пленных боевиков ВСУ.

Издание отметило, что в этом районе под Донецком бандеровцы создали укрепрайон, который штурмует российская армия, выбивая оттуда неонацистов киевской власти.

Ранее сообщалось, что эксперты OSINT назвали реальные безвозвратные потери ВСУ — более 400 тысяч человек.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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