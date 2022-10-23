МО РФ: Украина готовит провокацию с расстрелом мирных граждан под Харьковом

Министерство обороны России заявило, что киевская власть с целью обвинения Кремля в военных преступлениях готовит "провокацию с гибелью собственных граждан".

24 октября в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям западные наёмники намерены обстрелять скопление мирных граждан из артиллерии, сообщает российское военное ведомство.

"Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения", — в частности, заявлено Министерством обороны РФ.