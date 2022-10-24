Российская группировка войск "Отважные" готовит оборонительную линию Сватово — Кременная на территории Луганской Народной Республики.
Как сообщает РИА Новости, военнослужащие приступили к установке танковых заграждений. Отмечается, что с их помощью "Отважные" создадут препятствия для проезда бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника", — поделился инженер из российской группировки войск.
Кроме того, эту местность планируется закрыть противотанковыми ежами. Это позволит полностью заблокировать украинские подразделения в случае отхода бойцов РФ.
Ранее сообщалось, что военные из группировки "Отважные" ликвидировали несколько укреплённых районов ВСУ неподалёку от Красного Лимана.
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