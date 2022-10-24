Группировка войск "Отважные" укрепляет линию обороны Сватово — Кременная

Российская группировка войск "Отважные" готовит оборонительную линию Сватово — Кременная на территории Луганской Народной Республики.

Как сообщает РИА Новости, военнослужащие приступили к установке танковых заграждений. Отмечается, что с их помощью "Отважные" создадут препятствия для проезда бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника", — поделился инженер из российской группировки войск.

Кроме того, эту местность планируется закрыть противотанковыми ежами. Это позволит полностью заблокировать украинские подразделения в случае отхода бойцов РФ.

Ранее сообщалось, что военные из группировки "Отважные" ликвидировали несколько укреплённых районов ВСУ неподалёку от Красного Лимана.