У России в Херсоне есть хитрый план с целью нанести поражение наступающим вооружённым силам Украины (ВСУ), находясь в обороне. Такое мнение высказал начальник главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, заявления россиян об эвакуации и выводе войск из Херсона являются информационной операцией с целью создать ложное впечатление, что на данном участке "все пропало".
На самом деле же российские военные заводят в Херсон новые подразделения и готовятся оборонять город, считает Буданов.
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