Глава разведки Украины Буданов: армия России готовится к обороне Херсона

У России в Херсоне есть хитрый план с целью нанести поражение наступающим вооружённым силам Украины (ВСУ), находясь в обороне. Такое мнение высказал начальник главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, заявления россиян об эвакуации и выводе войск из Херсона являются информационной операцией с целью создать ложное впечатление, что на данном участке "все пропало".

На самом деле же российские военные заводят в Херсон новые подразделения и готовятся оборонять город, считает Буданов.