В Киеве рекомендуют "прожечь Россию вглубь на 100 километров"

ВСУ должны создать на территории Российской Федерации буферную зону глубиной сто километров.

Об этом сообщил бывший лётчик ВВС Украины Роман Свитан.

Хотя эти зоны все ракетные возможности ВС РФ ограничивать не будут, но смогут ограничить использование артиллерии армии России. Артиллерийские системы бьют от 25 километров, реактивные системы "Смерч" — 70 километров, а ракеты С-300 "земля-земля" около 100 километров, приводит цифры военный эксперт.

"Поэтому нам надо минимум зону буферную 100 километров. То есть прожигать российскую территорию на эту глубину, уничтожая все военные объекты, которые можем достать", — подытожил Свитан.