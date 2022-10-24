Ростех сообщил, что самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ1" повысят защиту

Государственные испытания самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершены. Однако в Ростехе заявили, что машину модернизируют. Сообщается о повышении защиты установки, пишет "Военное обозрение".

У пушки будут дополнительная броня и комплекс оптико-электронного подавления. Это позволит стать машине более живучей в зоне боевых действий, а также повысится защищённость экипажа.

Модернизированная самоходная артиллерийская установка 2С25 — это бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом. С её помощью можно вести бой при любых условиях и на любой местности.