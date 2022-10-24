Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что целью обстрела украинскими боевиками гостиницы в Энергодаре мог быть автобус с сотрудниками Запорожской атомной электростанции.
"Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС", — приводят его слова РИА Новости.
Ранее Рогов сообщил, что что под артиллерийским огнём украинских боевиков находится гостиница в Энергодаре.
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