Стремоусов: Киев ежедневно теряет сотни солдат ВСУ на Херсонском направлении

Киев ежедневно теряет сотни военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

В эфире Первого канала он отметил, что представители большинства украинских подразделений отказываются от участия в боях. По его словам, солдаты ВСУ постоянно видят, как погибают наёмники и националисты.

"Потери исчисляются сотнями, по 200 человек в день убивают", — указал Стремоусов.

Кроме того, он подчеркнул: в рядах украинской армии наблюдается падение морального духа.

Ранее в администрации Херсонской области сообщили, что всем жителям региона разрешён выезд на левый берег Днепра с Речного вокзала. Как пояснили в ведомстве, мужчины, которые по собственному желанию остались в Херсоне, могут вступить в территориальную оборону.