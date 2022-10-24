Киев ежедневно теряет сотни военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
В эфире Первого канала он отметил, что представители большинства украинских подразделений отказываются от участия в боях. По его словам, солдаты ВСУ постоянно видят, как погибают наёмники и националисты.
"Потери исчисляются сотнями, по 200 человек в день убивают", — указал Стремоусов.
Кроме того, он подчеркнул: в рядах украинской армии наблюдается падение морального духа.
Ранее в администрации Херсонской области сообщили, что всем жителям региона разрешён выезд на левый берег Днепра с Речного вокзала. Как пояснили в ведомстве, мужчины, которые по собственному желанию остались в Херсоне, могут вступить в территориальную оборону.
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