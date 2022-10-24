Ищенко: военные действия должны быть короткими и эффективными

Политолог Ростислав Ищенко считает, что воевать нужно жёстко и в короткие сроки для сохранения жизней людей и ресурсов страны.

"Лучше две-три недели наносить удары залпами по пятьсот или тысяче ракет и полностью вывести из строя вражеское государство, чем на протяжении двух лет стрелять по десять ракет в день. В….* должна быть короткой и эффективной, как полет пули", — приводит его слова "Военное дело".

По словам эксперта, если бы в начале спецоперации российское государство действовало смелее и жёстче, Украины бы уже не существовало.