Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев отправляет "на убой" неподготовленных военнослужащих.
Он отметил, что мобилизованных распределяют сразу на первой линии боевого соприкосновения. Призванные солдаты — простые люди, которых согнали в армию. Из них сформировали десятки штурмовых отрядов.
"Первой группой кидают тех, кого не жалко, как они называют их — "мясо", — сказал Рогов в эфире Первого канала.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о боевых успехах российской армии. ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта и наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
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