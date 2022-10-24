Рогов заявил, что Киев отправляет "на убой" мобилизованных бойцов на Украине

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев отправляет "на убой" неподготовленных военнослужащих.

Он отметил, что мобилизованных распределяют сразу на первой линии боевого соприкосновения. Призванные солдаты — простые люди, которых согнали в армию. Из них сформировали десятки штурмовых отрядов.

"Первой группой кидают тех, кого не жалко, как они называют их — "мясо", — сказал Рогов в эфире Первого канала.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о боевых успехах российской армии. ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта и наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины.