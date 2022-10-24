Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марков: Красовский сделал заявление по заданию спецслужб Украины
Врач Браун: осенние фотосессии в листьях могут привести к заболеваниям кожи
МО: ВС РФ уничтожили более 80 солдат ВСУ на Николаево-криворожском направлении
Песков обвинил Запад в краже российских активов
Минобороны: на Купянском направлении отражены все атаки ВСУ
Дудаков заявил, что после звонка Шойгу провокация "грязной бомбы" маловероятна
Константинов: нужно провести референдумы в четырёх областях Украины
Ходарёнок: положение ВСУ аховое, заткнуть брешь новыми мобилизованными не выйдет
На получение гранта на сумму от 50 млн рублей претендуют четыре вуза Приморья

Рогов заявил, что Киев отправляет "на убой" мобилизованных бойцов на Украине

Силовые структуры

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев отправляет "на убой" неподготовленных военнослужащих.

Он отметил, что мобилизованных распределяют сразу на первой линии боевого соприкосновения. Призванные солдаты — простые люди, которых согнали в армию. Из них сформировали десятки штурмовых отрядов.

"Первой группой кидают тех, кого не жалко, как они называют их — "мясо", — сказал Рогов в эфире Первого канала.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о боевых успехах российской армии. ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта и наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского

Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.

IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Мир. Новости мира
Поляки о землях Украины: "Европейские гиены уже начали делиться падалью"
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
Любовь Степушова Можно выдохнуть: Си Цзиньпин обеспечит Путину поддержку на долгие годы Любовь Степушова Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев
Силовые структуры
Военные ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ на Херсонском направлении
Силовые структуры
ВСУ снимают американские гаубицы M777 с Купянского направления из-за дефектов
РВ: группировка "О" выжигает укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана
Силовые структуры
РВ: группировка "О" выжигает укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана
Последние материалы
Константинов: нужно провести референдумы в четырёх областях Украины
Ходарёнок: положение ВСУ аховое, заткнуть брешь новыми мобилизованными не выйдет
На получение гранта на сумму от 50 млн рублей претендуют четыре вуза Приморья
Врач-терапевт Романенко: отёки могут предупреждать о сердечной недостаточности
90% американцев недовольны политикой США и работой Конгресса
Газовая сделка с РФ повлияла на отказ Турции поставлять Украине Bayraktar
В Свердловской области избитая школьница получит от обидчицы 50 тысяч рублей
Удары ВСУ не нанесли Каховской ГЭС критических разрушений
Рогов заявил, что Киев отправляет "на убой" мобилизованных бойцов на Украине
Ищенко: военные действия должны быть короткими и эффективными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников