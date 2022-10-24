Официальные представители Минобороны РФ заявили, что российские солдаты за последние 24 часа ликвидировали на Николаево-криворожском направлении свыше 80 украинских военных.
По информации ведомства, батальонная тактическая группа ВСУ неудачно атаковала позиции армии РФ в районах Брускинского, Пятихаток и Трифоновки в Херсонской области. Как подчеркнули в министерстве, российские солдаты уничтожили 11 боевых бронеавтомобилей и 15 машин противника.
Ранее руководитель администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал об ударах Украины по местной ГЭС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.