МО: ВС РФ уничтожили более 80 солдат ВСУ на Николаево-криворожском направлении

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что российские солдаты за последние 24 часа ликвидировали на Николаево-криворожском направлении свыше 80 украинских военных.

По информации ведомства, батальонная тактическая группа ВСУ неудачно атаковала позиции армии РФ в районах Брускинского, Пятихаток и Трифоновки в Херсонской области. Как подчеркнули в министерстве, российские солдаты уничтожили 11 боевых бронеавтомобилей и 15 машин противника.

Ранее руководитель администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал об ударах Украины по местной ГЭС.