Минобороны: на Купянском направлении отражены все атаки ВСУ

Согласно сообщению Минобороны РФ, все попытки наступления украинских военных в Харьковской области на Купянском направлении были успешно отражены ВС РФ.

В ведомстве отметили, что пытающиеся атаковать украинские подразделения были отброшены назад с ощутимыми потерями: ВСУ потеряли 25 своих бойцов, 5 бронетранспортёров, танк и 4 пикапа.

"На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", — рассказали в Минобороны.