В "Росэнергоатоме" рассказали об опасности подрыва "грязной" ядерной бомбы

Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал, что подрыв "грязной" атомной бомбы приведёт к следующим последствиям:

радиационное заражение десяткой тысяч людей;

"выключение" из жизнедеятельности территорий на 50 лет;

увеличение риска мировой ядерной войны.

Ранее сообщалось, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель - обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и запустить широкую антироссийскую кампанию.