Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал, что подрыв "грязной" атомной бомбы приведёт к следующим последствиям:
Ранее сообщалось, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель - обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и запустить широкую антироссийскую кампанию.
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