Делимханов назвал воюющих на стороне ВСУ "ичкерийцев"* крысами

В своём Telegram-канале лидер Чечни Рамзан Кадыров разместил послание депутата Госдумы Адама Делимханова, в котором он обратился к тем, кто поддерживает на Украине "Чеченское государство Ичкерию"*, воюя на стороне Киева.

Своё видеопослание Делимханов записал по прибытию в Донбасс.

Депутат предложил сторонникам бандеровцев принять вызов и сразиться с любым чеченским подразделением, в любом месте, которое они выберут.

"Адам Султанович обращается к чеченоговорящим бесполым существам, нашедшим приют под бандеровским флагом. Он хочет, как и все мы, чтобы те хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения. В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение", — написал Кадыров в Telegram-канале.

* террористическая организация, запрещённая на территории РФ