Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" — это попытка НАТО подстраховаться и купировать риски, связанные с возможным прорывом российской армии к Приднестровью. Такое мнение высказал военный эксперт Вадим Козюлин.
Аналитик в интервью газете ВЗГЛЯД не исключил, что это может быть также отвлекающим манёвром.
Заявление командующего 101-й дивизии о готовности к сражению "ближайшей ночью" собеседник издания считает блефом, который, впрочем, может оказать политическое и военное давление на Россию.
Американские десантники в Европе, скорее всего, будут сейчас активно заниматься обучением украинских военных, предположил эксперт.
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