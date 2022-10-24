Козюлин: переброска в Румынию десантной дивизии США — отвлекающий манёвр

Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" — это попытка НАТО подстраховаться и купировать риски, связанные с возможным прорывом российской армии к Приднестровью. Такое мнение высказал военный эксперт Вадим Козюлин.

Аналитик в интервью газете ВЗГЛЯД не исключил, что это может быть также отвлекающим манёвром.

Заявление командующего 101-й дивизии о готовности к сражению "ближайшей ночью" собеседник издания считает блефом, который, впрочем, может оказать политическое и военное давление на Россию.

Американские десантники в Европе, скорее всего, будут сейчас активно заниматься обучением украинских военных, предположил эксперт.