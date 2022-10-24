Политолог, востоковед Евгений Сатановский жёстко осудил главу украинского государства Владимира Зеленского за призывы развязать ядерную войну, подчеркнув, что таких людей нельзя оставлять в живых.
"Нельзя таких, как он, живыми отпускать. Никак нельзя. Слишком уж много крови из-за них в итоге проливается. Обязательно их кончать надо", — отметил он.
Ранее сообщалось, что Киев готовит на Украине провокацию с подрывом "грязной бомбы".
Цель провокации — обвинить РФ в том, что она применила оружие массового поражения в зоне СВО и затем запустить мощную антироссийскую кампанию.
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