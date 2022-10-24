Прилепин о ранении Семёна Пегова: Чаще всего остаются без ступни

Писатель Захар Прилепин объяснил, как именно военный корреспондент Семён Пегов получил ранение.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин рассказал, что Семён Пегов пнул "лепесток".

Писатель показал фото ботинка военкора.

"Подошва осталась целой: это означает, что Семён не наступил на мину, а просто пнул её при беге. В результате, основная часть поражающего элемента прошла мимо ступни", — написал литератор в своём микроблоге.

Прилепин отметил, что последствия для Пегова могли быть более плачевными, если бы он наступил на "лепесток".

"Чаще всего он остается без ступни; в некоторых случаях ногу отрывает до колена", — поделился своими познаниями общественный деятель.

Ранее сообщалось, что Пегов подорвался на противопехотной мине и получил открытые переломы.