Писатель Захар Прилепин объяснил, как именно военный корреспондент Семён Пегов получил ранение.
Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин рассказал, что Семён Пегов пнул "лепесток".
Писатель показал фото ботинка военкора.
"Подошва осталась целой: это означает, что Семён не наступил на мину, а просто пнул её при беге. В результате, основная часть поражающего элемента прошла мимо ступни", — написал литератор в своём микроблоге.
Прилепин отметил, что последствия для Пегова могли быть более плачевными, если бы он наступил на "лепесток".
"Чаще всего он остается без ступни; в некоторых случаях ногу отрывает до колена", — поделился своими познаниями общественный деятель.
Ранее сообщалось, что Пегов подорвался на противопехотной мине и получил открытые переломы.
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