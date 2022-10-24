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Военком Челябинской области: 28 октября частичная мобилизация закончится

Силовые структуры

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров уточнил сроки окончания частичной мобилизации. По его словам, в регионе она завершится 28 октября.

Военком рассказал, что частичная мобилизация проходит в плановом режиме, и в Челябинской области она завершена на 85%.

"Челябинская область выполняет план в установленные сроки. Никаких периодов, заданий, волн нет. Частичная мобилизация в регионе должна быть завершена 28 октября", — сказал Максуров, которого цитирует ТАСС.

Военком подчеркнул, что после 28 октября никто не будет получать новые повестки. Также Максуров добавил, что потоки частично мобилизованных граждан и призывников осеннего призыва пересекаться не будут.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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