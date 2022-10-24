Кадыров: чеченские бойцы постепенно продвигаются вперёд в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации на участке фронта в зоне спецоперации на Украине, контролируемом чеченскими подразделениями.

Кадыров отметил, что чеченские бойцы, возглавляемые командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, контролируют территорию площадью более 100 километров.

И ни одного метра занятой территории их военные не успутили противнику. Вместо этого чеченские подразделения постепенно продвигаются вперёд.

"Я горжусь тем, что ни один метр занятой чеченцами позиции отвоевать врагу ни разу не удалось. Не было такого случая и не будет. Зато есть поступательное ежедневное продвижение вперед и, соответственно, увеличение захватываемых новых рубежей. Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 единиц танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

К своему посту Кадыров добавил видео с рассказом Алаудинова и Делимханова о текущем положении дел в направлении ДНР и ЛНР.