Россия требует от киевского режима прекратить провокационные действия по подготовке "грязной бомбы".
А западным спонсорам Киева стоит одёрнуть своих подопечных, сказали в МИД РФ.
Ведомство потребовало прекратить игнорировать предупреждения Кремля и не предпринимать действий, которые приведут мир к ядерной катастрофе.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.