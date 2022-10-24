Москва требует от Киева прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы"

Россия требует от киевского режима прекратить провокационные действия по подготовке "грязной бомбы".

А западным спонсорам Киева стоит одёрнуть своих подопечных, сказали в МИД РФ.

Ведомство потребовало прекратить игнорировать предупреждения Кремля и не предпринимать действий, которые приведут мир к ядерной катастрофе.