Украинский президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в противостоянии России с Украиной.
"Не время ли вашему государству выбрать — с кем вы?" — так и спросил в своём очередном обращении глава Незалежной.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.