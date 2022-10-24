Зеленский призвал Израиль определиться: он с Россией или с Украиной

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в противостоянии России с Украиной.

Зеленский требует от Израиля определиться

"Не время ли вашему государству выбрать — с кем вы?" — так и спросил в своём очередном обращении глава Незалежной.