ВСУ пошли в атаку позиций батальона "Спарта" у Авдеевки под Донецком

Вчера союзные силы ВС РФ и НМ ДНР показали отличные боевые успехи у Авдеевки под Донецком. Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР "выкашивали" спецгруппы ВСУ.

Сегодня украинские войска пошли в атаку на позиции спецназа.

"Вчера наши позиции на юге Опытного попытались атаковать. Артиллерия и миномёт разбили основные группы противника, сбросами уничтожали оставшихся", — рассказал комбат батальона Артём Жога.

В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты Mavic, которые позволяют обнаруживать у населённого пункта Опытное боевиков ВСУ и уничтожать их гранатами, сброшенными с дронов.