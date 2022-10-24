Вчера союзные силы ВС РФ и НМ ДНР показали отличные боевые успехи у Авдеевки под Донецком. Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР "выкашивали" спецгруппы ВСУ.
Сегодня украинские войска пошли в атаку на позиции спецназа.
"Вчера наши позиции на юге Опытного попытались атаковать. Артиллерия и миномёт разбили основные группы противника, сбросами уничтожали оставшихся", — рассказал комбат батальона Артём Жога.
В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты Mavic, которые позволяют обнаруживать у населённого пункта Опытное боевиков ВСУ и уничтожать их гранатами, сброшенными с дронов.
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