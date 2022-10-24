19FortyFive: невидимки Су-57 ВКС РФ играют загадочную роль в СВО на Украине

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал Сергей Суровикин подтвердил, что в боевых действиях на Украине принимают участие многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

Американский аналитик Брент М. Иствуд считает, что на данный момент в распоряжении ВКС РФ есть несколько таких самолётов, роль которых довольна загадочна.

По его мнению, Россия применяет Су-57 осторожно, поскольку эффективность и надёжность нового истребителя следует проверить. Эксперт не исключает, что самолёты летают только в ночное время и на низкой высоте.

"Истребитель-невидимка остаётся загадкой, и мы будем ждать более подробной информации", — заявил обозреватель 19FortyFive.