Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал Сергей Суровикин подтвердил, что в боевых действиях на Украине принимают участие многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Американский аналитик Брент М. Иствуд считает, что на данный момент в распоряжении ВКС РФ есть несколько таких самолётов, роль которых довольна загадочна.
По его мнению, Россия применяет Су-57 осторожно, поскольку эффективность и надёжность нового истребителя следует проверить. Эксперт не исключает, что самолёты летают только в ночное время и на низкой высоте.
"Истребитель-невидимка остаётся загадкой, и мы будем ждать более подробной информации", — заявил обозреватель 19FortyFive.
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