Украинские диверсанты пытались передать информацию ВСУ о замаскированной технике ВС РФ. По словам комроты морской пехоты, Героя России Александра Данилова, ему и ещё одному командиру пришлось вести тяжёлый бой против ДРГ "до последнего магазина".
"ДРГ вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти", — цитирует рассказ Данилова Минобороны РФ.
Он уточнил, что вместе с коллегой, они отбивали прорыв ДРГ "до последнего магазина" пока ждали прибытия российских штурмовиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.