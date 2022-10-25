Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Украинские диверсанты пытались передать информацию ВСУ о замаскированной технике ВС РФ. По словам комроты морской пехоты, Героя России Александра Данилова, ему и ещё одному командиру пришлось вести тяжёлый бой против ДРГ "до последнего магазина".

"ДРГ вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти", — цитирует рассказ Данилова Минобороны РФ.

Он уточнил, что вместе с коллегой, они отбивали прорыв ДРГ "до последнего магазина" пока ждали прибытия российских штурмовиков.